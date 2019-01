Pereisa süüdistab vallavolikogu liiget laste jõulurõõmu rikkumises 

„See on eraisiku maa ja ma ei tea isegi, kellele see praegu kuulub. Minagi olen sellel mäel lapsena kelgutamas käinud ja ka nüüd laseb parematel päevadel sellest alla kuni poolsada last. Nüüd olid mäel mullakamakad, millel ei saanud kelgutada. Paljude laste jõuluõhtu oli rikutud,“ räägib pereisa Indrek Uusmaa, kes pidi perekonnaga mujale kelgutama sõitma.

„Vastas, et tahtis head. Arvan ikkagi, et selles oli natukene pahatahtlikkust. Ta võinuks ju mäge siluda ka pärast jõuluaega,“ räägib Uusmaa.

Haava sõnul ei silunudki ta tegelikult mäenõlva, vaid lükkas traktoriga puhtaks nõlva all oleva tee lähedast ala, kuhu olid maha kukkunud kaks puud. „Need olid ohtlikud, sest korraliku liu puhul sõidavad lapsed kelkudega okstesse. Kas see oleks parem, kui keegi oleks puudele otsa kihutanud?“ küsib ta. „Lükkasin lund, et külarahval oleks parem kelgutada. Need, kellele olen selgitanud, miks ma sealt lund ära lükkasin, on sellest aru saanud.“