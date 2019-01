Kurikas, püstol ja nuga – liiklustüli lahendamisel vahendeid ei valita 

„Tallinnas pussitas jalakäija vastassuunavööndis sõitnud autojuhti“, „Mehed blokeerisid naisjuhil tee, naist sõimati ja löödi näkku“, „Tige autojuht lõi tänaval kõndinud naise näo veriseks“ – kõik need on artiklid, mis räägivad vägivallatsemisest Tallinna tänavatel. Eelpool väljatoodu on kõigest piisk meres: igal aastal viib liiklusraev kriminaaluurimise alla kümneid eestlasi.