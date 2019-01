KATKUHIRM: USA osariigis leiti kassidelt katkuviirus, mis võib ka inimesi nakatada 

CBS News vahendab, et viimane nakatunud kass elab ühes väikelinnas ning on teada, et kiisu on n-ö vabapidamisel ja veedab palju aega õues. Võimalik, et temanigi jõudis haigus mõne teise nakatunud kassi, aga võib-olla hoopis roti või muu närilise kaudu.