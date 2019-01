Politseinik hoiatab lapsevanemaid roppust ja nilbust täis "Eestlaste kolmnurga" grupi eest  

"Tegemist ei ole (anti)reklaamiga neile isikutele ega grupile, vaid meeldetuletusega, et lapsevanema roll noore inimese kujunemisel on oluline ning siinkohal võiks lapsevanem grupis käsitletavad teemad kodus jutuks võtta ja pakkuda välja keskkondi või tegevusi, mis on noore arengut rohkem toetavad," ütles Punak.

Konstaabel sõnas, et keskkond, milles noor viibib, mõjutab teda igal juhul. Ka siis, kui ta ise ei postita ega kommenteeri. "Eestlaste kolmnurgas" leidub Punaki sõnul palju heatahtlikke naljahambaid, kuid on ka neid, kes 12-13aastaselt otsivad suhet, kes tarbivad otse-eetris alkoholi ning postitavad alasti inimestest pilte, rääkimata rahaküsimisest otse-eetrile ligipääsemiseks, kus väidetavalt näidatakse seksimist kunstvagiinaga. "Need on vaid väike osa teemadest. Muud teemad leiab iga lapsevanem juba ise, kui on sealse eluoluga tutvust teinud," lisas politseinik.