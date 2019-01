Anni ja Tomi Rahula koer endiselt kadunud, päise päeva ajal käis neil hunt ka hoovipeal 

Kuna koera otsivad paljud ja ka muretsejaid on omajagu, jagas Anni oma Instagramis hetkeseisu. „Fifat me leidnud ei ole ja mitte keegi ei ole teda ka näinud! Oleme kahjuks suhteliselt kindlad, et me oma armsat koera enam ei näe (muidugi ikka väga-väga loodame) ja tema kõrvale plaanitav sõber tuleb meile kunagi tulevikus vast üksikuks... aga see selleks. Tuleb ta tagasi või mitte, aga teame juba praegu, et tema auks paneme kunagi mõnele koerale tema nime.. imetore koer on Fifa!” kirjutab Anni.

Lisaks jagab ta infot, et nende kandis on hiljuti hundid kaks koera kaasa viinud. „Veel on hull lugu sellega, et üleeile külastas põhimõtteliselt meie hoovi hunt päise päeva ajal. Istus maha ja vaatas niisama. Lambad on siinkandis ka peitu pandud. Meil kahjuks kogu see häiriv info enne puudus. Äkki keegi tunneb huntide hingeelu paremini ja oskab sellest rääkida?! Saan aru, et tihti nad ikkagi niimodi lähedale ei tule...” on Anni veidi mures.