Frank Sinatra tütretütar (44) annab välja debüütplaadi 

Albumil „Careful You“ kõlavad eri artistide ja ansamblite, nagu näiteks Spoon, TV on the Radio ja John Cale, palade tõlgendused. 44aastane AJ (Angela Jennifer) Lambert on tõlgendanud ka oma kuulsa vanaisa palu - kontsertidel kannab ta pianisti saatel ette Sinatra albumeid „In The Wee Small Hours“ ja „Only the Lonely“. Varem tegutses Nancy Sinatra tütar punkbändides.