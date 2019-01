Margit Kõrvitsa raamat „Minu Saaremaa” jääb ilmumata. Kirjastaja Epp Petrone: Margit tundis, et kirjutamine pole päris tema ala 

Epp Petrone kinnitab, et hetkel on raamatu ilmumine pausile pandud. "Otsime uut kirjutajat ja kindlasti ei loobu me täielikult, meil on plaanis lähiaastatega teha oma "Minu"-sarjas ära kõik olulisemad Eesti kohad, ka sel aastal on neid ilmumas," sõnab ta.

"Meil jääbki sarjas palju raamatuid pooleli, sest suure osa kirjutajate jaoks on see ju elu esimene raamat ja ikka esineb seda põhjendust, et kirjutamine on raskem kui arvati. Õnneks on ka vastupidist, mõnele tundub kergem kui kartis," räägib kirjastaja, et oskas sellist tagasilööki oodata. Üheks põhjuseks, miks Kõrvitsa sulest "Minu Saaremaa" ilmumata jääb, on aga ka kohalike inimeste reaktsioon. "Raskem on kirjutada raamatut meie sarja võtmes nii, et tead, et iga raamatus mainitud inimene on ise ka potentsiaalne lugeja," lausub Epp.