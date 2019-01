Indrek Saar: Eesti parempopulistide tegevus on kui Kremli õpikust maha kirjutatud 

Saare sõnul pole kellelegi uudis, et meie idanaaber viib pidevalt läbi infooperatsioone eesmärgiga külvata läänemaailmas hirmu ja segadust, mõjutada valimiste tulemusi endale sobivas suunas ning levitada Euroopat lõhkuvaid seisukohti. Sageli on nende koostööpartneriteks äärmuspopulistlikud jõud.

Eesti uurivad ajakirjanikud on teinud head tööd ning paljastanud Sputniku, Objektiivi ja parempopulistide kahtlased töövõtted ja varjatud mõjutustegevuse, kiidab minister. "Eesti parempopulistide tegevus on kui Kremli õpikust maha kirjutatud. Ka nemad kasutavad trollivabrikuid, seavad kahtluse alla euroopalikud väärtused ning levitavad valeuudiseid."

Saare sõnul on väga oluline, et sotsiaalmeediavõrgustikud on mõistnud olukorra tõsidust ning alustanud oma platvormide puhastamist trollidest, valekontodest ja vihakõnest. Kuid veelgi olulisem on, et iga Eesti inimene säilitaks eluterve kriitikameele, märkaks varjatud mõjutustegevust ning astuks selle vastu välja.