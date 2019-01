TOP 5 | Vaatlejast osalejaks 

Siseminister Katri Raik avaldas arvamust, et Eesti kodakondsuse peaksid taotluse alusel saama kõik, kes on elanud siin alates 1991. aastast ning pole kriminaalkorras karistatud. Vastuväiteid ei tulnud aga mitte ainult teistelt erakondadelt, vaid Raigi ideed ei toetanud isegi koduerakond sotsid. Juhus või teadlik katse püüda hääli nii kodakondsuse saamise reeglite leevendamise pooldajatelt kui ka vastastelt?

Mõte üle 3000 õpilasega riigigümnaasiumist Tallinnas kõlaks justkui üle võlli valimislubadusena, kui ettepanekuga poleks lagedale tulnud haridus- ja teadusministeeriumi palgal olev riigigümnaasiumide rajaja Hendrik Agur. Hoopis huvitavaks kiskus lugu aga siis, kui minister teatas, et tegu on Aguri isikliku julge seisukohaga. Ametniku asi pole mitte lubada, vaid poliitikute lubatut ellu viia.

Rahva vähene aktiivsus prügi sorteerimisel on mureks juba pikka aega, ent lahendusi on hakatud otsima justkui viimasel minutil, sest Euroopa Liidult ähvardab tulla krõbe trahv. Põhjuseid on mitu: sorteerimata jätmist ei sanktsioneerita, pakendikonteinerid on kaugel ja/või ajavad sageli üle. Omaette prügiprobleem on aga maaelanikel: läbimatute teede tõttu ei pruugi prügi äraviijaid näha olla nädalate või isegi kuude kaupa.