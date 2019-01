Michelle Obama nahaguru paljastab endise esileedi ilusaladusi 

Et nahk püsiks niisutatud ja prink, kasutas Brodeur kombinatsiooni kollageenist, LED-valgusest ning taas vitamiinidest. „Enne mõnd kõnet armastan talle teha kollageenipõhist C-vitamiini maski. Kasutan geeljat kollageeni, mida segan C-vitamiiniga, ning kasutan siis hapnikku, veendumaks, et nahk võimalikult palju endasse imeb. Ning alati kasutan meie LED-seadet, mida nimetatakse Maxiks. Kasutan tihti kollase valguse režiimi, see paneb naha kumama.“

Lennureiside puhul on nahaguru kinnitusel oluline võtta kollageenitablette nimega withinUS (hind 60 dollarit). „Sellel on suurepärane elektrolüüdisisaldus ja see niisutab seestpoolt.“ Brodeur soovitab oma klientidel, kelle seas on ka Oprah Winfrey, lennata alati meigivabalt. „Isegi kui tegu on eralennukiga, ummistab keskkonnasaaste nahka.“