Seisukoht | Trollid Mikser ja Kaalep 

„Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noorteorganisatsiooni Sinine Äratus juht Ruuben Kaalep tunnistas, et nad tegelevad teadlikult sotsiaalmeedias valenimede alt trollimisega.“ (Postimees 16.01.2019)

Poliitika on sport ja valimised tema olümpia. Kus on sporti, seal on sohki ja tsirkust: vastase meelega haavamist, vigastuse teesklemist, dopinguga vahele jäädes fännidelt kaastunde lunimist.