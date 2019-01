Jaanus Järs | Valija aabits 

Eelmiste valimiste eel märkasin, et mu naaber on teinud endale uhke soengu, ostnud uue kleidi, pannud põsepuna palgele. Hääletasin nagu vaja ning ta pääses vallavolikogu konstruktiivsesse opositsiooni. Nüüd on panused märksa kõrgemad. Kui sind pole Photoshopis, kui sa ei täida pilvelõhkuja fassaadi või päevalehe esikülge, pole sind olemas. Veenused ja Apollod, vabandust, Koidud ja Hämarikud, tulevased Junckerid ja Merkelid piidlevad sind plangult või prügikastilt läbinägelikult ja sisendavad, et nende juuksepiiril pakitseb vähemalt üks hea mõte. Aga kui ei pakitsegi, on vähemalt üks hea mõte olemas parteil, mida nad esindavad.

Minu mees Toompeal

Peab tunnistama, et Eestimaa on suur ning suurte regionaalsete erinevustega. Sinul seal pealinnas võivad bussipeatused olla tapetseeritud plakatitega „Olen tunguus ning valima ei lähe! Olen pügmee ning lähen valima!“, aga minul metsa servas pole veel midagi. Ja suure tõenäosusega ei tule ka. Heal juhul mõni klammerdab ühe A4 posti külge, mille kõrval tädi Maali tasuta bussi ootab. Eelmine just läks, aga see oli Tartu–Jõgeva–Rakvere, millele tuleb pilet osta.

Eile algas siiski ka minu jaoks valimiskampaania. Postkasti kõpsas esimene A5-kartong rahvusvärvides. Seal naeratab oma mees Toompeal. Minu mees Toompeal! Kas ikka on? Aegade jooksul olen saanud temalt vajalikke tarbekaupu: väike pudel toiduõli, tikud, turukott, kalender „12 kuud komisjonis“, kus ta oli modelliks. Aga kas ta on ka parim kandidaat minu ning minu laste tuleviku kujundamiseks? Mõttepaus. Ning just nüüd maandub minu suusamütsi sisse matsakas mõte.

Mis oleks, kui teeks asjad endale korralikult selgeks? Valiks teadlikult mingi oma kandi taadi või eide. Uuriks ikka välja, millise partei plakatil ta on ja mida lubab ja mida see partei lubab ning kes neil on see kõige tähtsam, mida karta või mida loota? Viimases hädas loeks isegi programmid läbi! Ning kirjutaks siia kah üsna erapooletult. Või teeks vähemalt sellise näo. Te võite loomulikult ka valimiskompasse keerutada, robotitelt küsida, aga puust ja punaseks on ikka kõige parem. Lugege Õhtulehte!

Lauldes valimistele

Kipud kindlasti arvama, et ma olen mingi eilane, kes mäletab veel sedagi, kuidas Brežnev hingeldas. See ei ole nii! Ka mina oskan olla popp ja noortepärane. Mõtlen, et juba ammu pole meil valimistest korralikku laulu olnud. 1950. aastatel oli. Päikseline talvehommik ja karga minu rekke kraps ja sõidame valimisjaoskonda. Nii tore! Aga praegu ei ole. Alustangi uut kampaaniat! Just laekusid minu arvutisse laulusõnad OÜ Luualuule käest. Täiesti juhuslikult on selle osaühingu tööline, tegevdirektor ning investor keegi Jaanus Järs. Sina, kes sa oled märksa musikaalsem kui mina: tee nendele sõnadele viis ning saame koos rikkaks! Üles võid mind leida Facebookist. Ja see pole mingi nali! Niisiis: