Pilk taevasse! Ööl vastu esmaspäeva näeb punast superkuud 

Rahvasuus superkuuks nimetatav nähtus tekib siis, kui Kuu on oma veidi väljavenitatud orbiidil Maale kõige lähemas asendis ja samal ajal on ka täiskuu moment, selgitas Tartu observatooriumi teadus Tõnis Eenmäe.

Eesliide "super" tuleb teaduri arvates vast eelkõige sellest, et Kuu näiv läbimõõt taevas on sellel ajal kõige suurem ja seepärast on ka heledus kõige suurem.

Poolvari on Eenmäe sõnul "natukene lahja" ja palja silmaga pole seda kõige selgem vaadata, kuid vahetult enne täisvarjutuse algust peaks see näha olema.

Seevastu täisvarjutust on väga hästi näha. "See paistab nagu oleks keegi Kuu küljest tüki ära närinud," ütles Eenmäe. Kui Kuu on Maa täisvarjus, siis Päikese valgus selle peale otse ei paista ning Kuu serv muutub järjest tumedamaks. Samas toimib Maa atmosfäär "läätsena" ning murrab valgust ka varjualasse. See annab Kuule punaka tooni. Viimasest ka rahvasuus leviv väljend "verekuu."