Keskerakonna noortekogu esimees Jaan Männik: varikontode loomine on argpükslik teguviis 

Männku sõnul on varikontode loomine ja sealt libauudiste tootmine argpükslik teguviis. "Kui su ideedel on levikut ja toetajaid, siis selleks pole sul libakontosid tarvis. Valeinfoga avaliku arvamuse kallutamine ei sobi aastal 2019 Eesti poliitilisse kultuuri."

Viimaste kampaaniate jooksul on internetitrollide tekkimist selgelt märgata olnud, leiab Männik. "Olen ise mitme Facebooki konto ja profiilipildi osas teinud taustakontrolli ning veendunud, et tegemist ei ole reaalsete inimestega. Eriliselt palju on võltskontosid tekkinud viimaste kuude jooksul. Nahaalsuse eriline tipp on muidugi saata väljamõeldud inimeste nimede alt arvamuslugusid."