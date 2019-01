TRUMPI KINNISIDEE: Ameerika–Mehhiko piirimüür on pigem kasulik kui kahjulik 

Paljud meediaväljaanded on märkinud, et Donald Trump on aumees ja üks järjekindlamaid presidente oma valimislubaduste elluviimisel. Varasematel presidentidel on Valgesse Majja jõudmise järel suurem osa lubadustest hoobilt meelest läinud. Kuna Trump sai presidendiks ka tänu nendele, kes pooldasid tema ettepanekut müüri ehitamiseks, siis polnud tal õigust oma valijatele selga pöörata ja muud juttu ajama hakata.