Arnold Rüütli arvates võiks Eestist saada sügavkülmutatud inimeste ladu 

Riigikaitse kohta sõnas Rüütel: "Veel ei ole hilja asuda otsustavalt tsiviilkaitse võrgustiku taastamise juurde ja see võrgustik vajalike varjenditega peaks haarama kogu meie vabariigi territooriumi."

Samas tõi Rüütel välja mitmeid probleeme. “Midagi on ikka korrast ära meie põllumajanduspoliitikaga, kui me ei suuda toota isegi nii palju sealiha, kui me Eesti-siseselt tarbime,” ütles Rüütel.