Sofia Coppola väntab Bill Murrayga uut filmi 

BBC Newsi teatel saab tandemi ühistööst arvutigigant Apple'i peatse Netflixi-sarnase striiminguteenistuse esimene originaalmängufilm ning see võib eetrisse jõuda juba tänavu. Linateose pealkiri on „On the Rocks“ ning see räägib noorest emast (Rashida Jones), kes üle pika aja oma pleiboist isaga kohtub.