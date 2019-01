MINIANALÜÜS: Võimule pürib trollide armee? 

Vikipeedia kinnitab, et tegemist on vanast Saksa keelest pärit sõnaga walt, mis võiks tõlkes tähendada valitsemist või reeglit ja selle armeed. Trolliarmee!?

Hoopis põneva tähenduse sõnale valter leiab Urban Dictionarist – tegemist on väga seksika eurooplasest isikuga, kes on alati edukas juht. Usaldusväärne ja terane. Maffiajõugu pealik. Nagu relv. Mis selle Bondi püstoli tootja nimi nüüd oligi?

Veelgi naljakam on teine vaste: valter on keegi, kes on valge, ent käitub kui mustanahaline.