Macaulay Culkin: mu lapsepõlve ainus normaalne suhe oli Michael Jacksoniga

38aastane Macaulay seletab podcast'is „Inside of You“, et kannatas lapsstaarina samamoodi kui Michael Jackson, kes oli esile tõusnud pereansamblist Jackson 5. Avalikkus pani imeks, et Jackson seltsib poisikesega. Kuid Culkin nendib - Michael tundis tema poole tõmmet, sest nad olid sarnase taustaga.

„Lõppude lõpuks on kerge öelda, et see oli veider. Aga ei olnud, sest selles sõpruses oli oma loogika. Me olime sõbrad,“ kinnitab Culkin, kellel enda sõnul polnud toona sõpru. „Mu katoliku koolis ei mõistnud keegi, mida ma läbi elan. Michaelil oli seljataga samasugune minevik ja ta tahtis hoolt kanda, et ma üksi ei oleks,“ vahendab Iltalehti.