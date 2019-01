Eesti uudised Maha murtud koera perenaine: „Ma poleks elu sees arvanud, et hunt üle aia hüppab ja niimoodi tuleb. Kohutav! Košmaar!“ Liis Vaksmann , täna, 15:19 Jaga:

MURDJA: Hunt on loomu poolest kiskja, mitte vagur mäletseja. Vida Press

„Nüüd ma ei julge enam õueski käia. On selline jube tunne, et iga nurga taga on hunt. Ma tean, et ta ei pruugi kunagi tagasi tulla, aga see teadmine ei päästa mind praegu,“ räägib naine, kelle koduhoovi tunginud hunt pures ühe koera surnuks ja vigastas teist. Verejanulised hundikarjad tapavad Raplamaal ka veiseid.