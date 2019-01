Riina Solman: poliitiku suhtlus peab olema aus 

Solman leiab, et Ruuben Kaalepi puhul tulnuks konkreetselt valetamise eest vabandada, mitte end õigustada. "Vale vabandamine on päti, mitte ausa inimese tunnus."

Eesti ajakirjandus on Solmani sõnul pakkunud seni avatud platvormi võrdselt väga erinevatele maailmavaadetele ja näidanud üles kriitilist meelt juhtudel, kui kellelgi teod või avaldused on tõesti kajastamist väärt. Nüüd aga on tänu sellisele mõtlematule tegevusele pikaajalised tagajärjed kõigile poliitilistele suundadele, luues usaldamatuse õhkkonna ning see langetab kanalite kui teiste arvajate usaldusväärsust.

Poliitik tuletab meelde, et meediakanalite usaldusväärsuse lammutamine on üks Vene Föderatsiooni infosõja eesmärke – tekitatakse infomüra, massilise valeinfo levitamise ja sellega käsikäes trollimisega tekitatakse meediatarbijates usaldamatuse õhkkond kõigi kanalite ja allikate suhtes. Seeläbi saab ühiskonnas takistatud normaalne poliitiline debatt ja kogu avatud infovahetus, lõhkudes niimoodi demokraatliku ühiskonna alustalasid, sõna- ja arvamusvabadust ning õigust olla ära kuulatud.

"Teada on, et Savisaare päevil tegeles Priit Kutser taolise trollimisega, see ledis ka tõetuse. Ruuben Kaalepi väide, et ka teised poliitilised jõud tegelevad trollimisega, on Kaalepi eneseõigustus tema enda rikutuse tasandil," leiab Solman. "Ülejäänud poliitiliste jõudude puhul ei ole sellist nahhaalsust, et trollitakse varikontodega sotsiaalmeedias, täna küll märganud, seda peaks suutma näidetega tõestada. Kuid selliste võtete kasutajad jäävad varem või hiljem haledalt vahele. "