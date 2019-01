Eesti uudised KARSKE LAULUPIDU! Laulumehed: ega laulupeole jooma minda, aga õlu võiks siiski olla! Asso Ladva , täna, 16:37 Jaga:

VÄHEMALT ÜKS HEA: Kui laulupeol õlut enam ei müüda, siis kaovad ka need turvameeste valvatud tobedad „isade hoiualad“, oli koorilauljate üksmeelne arvamus. Teet Malsroos

„Keelamine on kõige halvem. Tulemuseks on see, et iga atsakam meeskoor korraldab laulupeo rongkäiku stiliseeritud käru või veoauto, kuhu õlu peale laadida. Või siis on kõigil seljakotid seljas, sest rongkäiku ei kontrollita,“ pahandab Tartu meeskoorilaulja Harri teades, et üldlaulupeo korraldajad tahavad alkoholivaba pidu.