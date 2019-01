Pence: seaduslikud immigrandid on USAs ikka teretulnud! 

Võib-olla muretseb asepresident Pence, et Valge Maja retoorika immigratsioonist ja välismaalastest on viinud olukorrani, kus kõrgetasemelised töölised, eksperdid ja teadlased, aga ka tudengid ja Ameerika kodanikega abielluda soovijad kõhklevad, kas USAsse üldse tasub tulla. Seega rõhutas ta kohtumisel 180 Ameerika diplomaadiga, et nood kindlasti promoksid oma töökohariigis seda, et seaduslik immigratsioon USAsse on endiselt lubatud ja isegi soositud.