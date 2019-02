„Eesti laulu” poolfinalist Sissi: poolfinaali pääsemisest kuuldes kukkusin vastu seina ja ropendasin pikalt 

Karl-Ander rääkis, et kui sa seda lugu kuulsid, ütlesid sa talle, et sul on peas juba lavasõu valmis mõeldud. Saad sa juba midagi avaldada?

Laval näete kindlasti minu väikest õde. Meil on tantsijad ja lauljad, sest mina armastan ka taustalauljad enda kõrvale tuua. Ma ei leia, et esinemine koosneb ainult lauljast. Esinemine on laul, tants, taustalauljad ja kaameramehed. Ma kavatsen selle kõik justkui esiritta tõsta.

Kui kaugel lavasõu planeerimine on?

Meil on paigas kaamerarežii, koreograafia, ideed. Nüüd hakkab õppimine ja kõige selle lihasmällu jätmine.

Kuidas sulle meeldis loole muusikavideot teha?

Issand. Muusikavideo filmimine oli selles protsessis siiani kõige hirmsam. Selle tegemine toimus niimoodi, et meil oli kaks päeva aega, et video ära saata... okei, ma näen, et mul hakkab selle hilinemisega juba mingi muster tekkima. Kuid saime viimasel hetkel lihtsalt väga ägeda video. Video tegija Arpad (Joosep Kääramees – T.J.) on mindblowing, ta armastab seda, mis ta teeb.

Saime sõpradega kokku, istusime autosse ning läksime maale kelgutama ja filmisime terve asja üles. See on siiani üks lõbusamaid päevi, mis mul sel talvel olnud on, sest see oli täis naeru ning sõpradevahelist armastust ja muusikat. Mu kitarrist istus tagaistmel ja mängis kitarri, mina laulsin, mu tantsijast sõbranna tantsis tagaistmel. Autosõitja Klausiga, keda me tegelikult varem ei tundnud, saime sõpradeks. Ta ütles päeva lõpus, et kui sai teada, et tuleb autoga sõitma, ei oodanud ta, et lihtsalt naerab terve päeva ning et see oli tema elu üks toredamaid päevi.