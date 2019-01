„Eesti laulu” poolfinalist Grete Paia: kui esimest korda osalesin, mõtlesin superfinaalis, et „Palun ärge saatke mind Eurovisionile!” 

Õhtuleht on sel aastal „Eesti laulu“ ametlik meediapartner ning toome iga päev teieni üht poolfinalisti tutvustava loo.

Kui numbrite maagia välja tuua, siis mu ema tõi vahva tähelepaneku välja paar nädalat tagasi, et olen kolmandat korda „Eesti laulul”, elan majas, mille number on 33 ja „Kui isegi kaotan” on mu 10. singel ja mu korteri number on 10. Nii, et ma ei tea, mida need numbrid teevad, aga mingi huvitav kombinatsioon siin on tõesti.

Otseselt ma numbrimaagiasse ei usu. Olen ka varasemalt öelnud, et millesse ma usun, on jumal ja et olen kristlane. Eks ma arvan, et et lõppkokkuvõttes taanduvad need kõik üheks, kõik on omavahel seotud.

Lõpetasid suvel EBS-i bakalaureuseõppes rahvusvahelise ärijuhtimise eriala. Millest tuli sul soov just sellist eriala õppida?

Abituriendina oli mul suhteliselt kindel plaan, et võtan pärast keskkooli aasta vabaks. Päris pingeline oli see viimane aasta keskkoolis Kuressaares, kuna tegelikult elasin juba Tallinnas ja käisin enamjaolt üks päev nädalas kõiki kontrolltöid vastamas. Mõtlesingi tol hetkel, et tahaksin korra muusikaga tegeleda ja mõelda, mis on päriselt see, mida soovin õppida.