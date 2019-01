Spordiajakirjanik Aet Süvari tõlgib usinalt raamatuid: „Naudin, kui aju töötab täistuuridel.“ 

Võhivõõraid, spetsiifilisi termineid otsides konsulteerib Aet tänini erialainimestega. Kui on näiteks vaja psühholoogiaterminid paika saada, siis kirjutab kellelegile ülikoolist. Sõjaterminite tarvis küsib ta nõu kaitseministeeriumist, kus on tekkinud head kontaktid. „Suur probleem on siis, kui pole spetsialisti, kellelt küsida. Üks selline valdkond on IT. Seal kasutatakse väga palju ingliskeelset argood, mida polegi võimalik eesti keelde normaalselt ümber panna. Ja kõlabki natukene imelikult, kui seda eesti keelde tõlkima hakkad.“

Raamatu tõlkimise aeg sõltub tähtajast ja teose paksusest. „Olen väga süsteemne inimene. Kui mulle antakse raamat ja tähtaeg, siis arvutan päevade arvu ja lahutan kolm nädalat, mis kuluvad valmis raamatu ülelugemisele ja toimetamisele. Allesjäänud päevade arvu jagan lehekülgede arvuga ja iga päev püüan tõlkida selle kindla arvu lehekülgi,“ selgitab Aet.

Sellist asja tema väitel ei juhtu, et vaim peale ei tule. „Kui ise ei tule, siis sunnin tahtejõuga, võtan ennast kokku. Vahetevahel tunnen küll, et töö läheb üle kivide-kändude, tõlge on konarlik. Siis mõtlen, et kui täna on nii halb päev ja miski kanal on kuskilt kinni, siis ei hakka ma sellele liialt keskenduma. Tõlgin ära ja kui on parem päev, vaatan üle ja korrigeerin. Tean, et see toimib, ja paanikatunnet ei teki. Pärast, kui toimetaja tekstid tagasi saadab, näen tihti ära, millised olid kehvad päevad – seal on palju toimetaja punaseid parandusi. Teisalt, heal perioodil tõlgitul on parandusi vähe.“

Tööpäevad venisid 18tunnisteks

Kuhjaga tahtejõudu kulus näiteks president Donald Trumpi Valge Maja tagatubadest jutustava raamatu „Tuli ja raev“ tõlkimiseks. Mullu ilmunud menukit peab Aet oma raskeimaks tõlketööks. Lühike tähtaeg – kaks ja pool kuud – ning keeleliselt keeruline raamat panid võimed proovile. „Kui ma ühe lehekülje kallal kolm tundi higistasin, siis sain aru, et mul on vaja iga päev kuus-seitse lehekülge tõlkida, et lõpuni jõuda. See oli paras pähkel.“

Aet selgitab, et autor Michael Wolffi stiiliks olid ülipikad laused. „Üks lause võis olla poole lehekülje pikkune. Mõttekriipsude või komade vahele on lükitud jälle uus mõte. Selleks, et lausest aru saada, pidin kolm korda lugema. Siis tuli nuputada, kuidas see eesti keeles loogiliselt kõlaks. Teiseks kasutas ta väga rikkalikku, raskepärast ja kujundlikku sõnavara. Kui ma tavaliselt ingliskeelset raamatut loen, siis on mul võib-olla kogu raamatu peale kaks sõna, mida üldse ei tea, aga selle raamatu puhul võis olla ühe lehekülje peale kaks sõna, mida ma polnud kunagi kuulnudki.“

Ameerika poliitika ja temaatilised terminid olid samuti võõrad. Kõik need tuli mitmest allikast üle kontrollida ja leida Eestis kasutatav vaste. Suureks abiks oli Washingtonis õppinud ja elanud kaitseministeeriumi endine kantsler Lauri Allmann, kes valdas teemat ja aitas orienteeruda.