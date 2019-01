Poliitika GALERII | Ülevaade: Toompeale pürgivad endised ja praegused ajakirjanikud Toimetas Kadi Raal , täna, 10:44 Jaga:

Anu Saagim Tiit Mõtus

Hiljuti teatasid Postimehe peatoimetaja Lauri Hussar ja Õhtulehe loovjuht Anu Saagim, et lahkuvad oma senistelt postidelt ning kandideerivad hoopis riigikokku. Õhtuleht avastas valimisnimekirjadega tutvudes, et rahvasaadikuks soovivaid endisi ja praegusi ajakirjanikke on veel teisigi.