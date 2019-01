Eesti Laul „Eesti laulu“ poolfinalist Kerli Kivilaan: läksin magamistuppa ja otsustasin, et ma ei tule sealt enne välja, kui laulusõnad valmis Katharina Toomemets , täna, 08:00 Jaga:

Kerli Kivilaan Jake Farra

„Uskuge mind: muusikud on tegelikult võimekad väga erinevatel elualadel. Vaadake näiteks kui hästi saavad Eesti muusikud praktiliselt üksi enda manageerimise ja turundamisega hakkama. See on müüt, et muusikud oskavad ainult bussi tagaistmel pilli tinistada ja õlut juua,“ ütleb „Eesti laulu“ poolfinalist Kerli Kivilaan, kes päevatööna teenib leiba hoopis ärianalüütikuna. Tänavu võistleb Kerli „Eesti laulul“ looga „Cold Love“.