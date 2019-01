Leo Kunnas anonüümsest trollimisest: poliitikul pole mingit põhjust oma identiteeti varjata 

"Anonüümne kommenteerimine on lihtsalt rumalus. Kui me tahame ausat poliitikat, siis aitab siin ainult ausus," rääkis Kunnas vastuseks ERR uudisteportaali küsimusele, mida ta arvab võltskontode tegemisest erakonna sõnumite levitamiseks.

Kunnase sõnul on anonüümne või varjunime all kommenteerimine poliitiku poolt rumalus, sest poliitikul pole mingit põhjust oma identiteeti varjata.

Kolmapäeval kirjutas Postimees, et sotsiaalmeedia kommentaariumites avaldavad arvamust kümned valenimega tegelased ning samal päeval tunnistas Eesti Konservatiivse Erakonna noorteorganisatsiooni Sinise Äratuse juht Ruuben Kaalep, et tema on üks valenime all trollijatest. Kaalep tunnistas ka, et avaldas Bert Valteri varjunime alt Eesti Päevalehes arvamusloo.