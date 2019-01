SÜÜDISTUS: Pariisi politseinikud vägistasid Kanada turisti 

Kanadas elav kinnisvaramaakler Emily Spanton (39) väidab, et politseinikud vägistasid teda 2014. aasta aprillis. Turistina Pariisi tulnud Spanton õhtustas iiri pubis Galway ja tutvus seal kolme politseinikuga. Naine rääkis uutele tuttavatele, et ta on politseikomissari tütar ja ka ise töötanud abipolitseinikuna.