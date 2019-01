Eesti Laul „Eesti laulu“ poolfinalist Kadiah: laul räägib minu teekonnast siia – lootusest, mitte allaandmisest, eneseületustest ja oma südamehääle kuulamisest Katharina Toomemets , täna, 08:00 Jaga:

UNISTUS TÄITUS: Kadi Poll ehk Kadiah on juba ammu unistanud eurokarusellile hüppamisest. Nüüd läks see tal õnneks. Eriti eriliseks teeb asjaolu see, et tema lugu „Believe“ räägib Kadi enda püüdlustest muusikaga tegeleda. Helen Marts

„Kord istusin vanaemaga köögilaua taga ja valasin pisaraid, et ma tahan nii väga klaverit mängida ja laulda, aga nii-öelda viielise õpilase elustiil on röövinud kogu mu energia ja aja. Ma ei osanud isegi kuskilt alustada,“ räägib „Eesti laulu“ poolfinalist Kadiah ehk Kadi Poll (25), et mõned aastad tagasi ei jõudnud ta kooli ja töö kõrvalt muusikaga tegeleda ja oli seepärast väga kurb. Nüüd on Kadiah muusika juures tagasi ja läheb tänavusel „Eesti laulul“ võistlustulle omakirjutatud looga „Believe“. Muide, lugu räägibki tema raskustest muusika juurde tagasi jõudmise teel.