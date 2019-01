Jaak Madison: Ruuben Kaalep tegutses erakonna teadmise ja heakskiiduta 

„Varikontode kasutamine on internetis ja sotsiaalmeedias levinud praktika, samuti on läbi ajaloo kasutatud oma loomingu esitlemisel varjunimesid. Aga poliitika peab olema aus, avalik ja läbipaistev. Erakonnana ei kiida me maski taha varjumist heaks. Eeldame, et meie erakonna poliitikud esinevad avalikkuses alati oma näo ja nimega. Ruuben Kaalepiga on räägitud, ta on lubanud edaspidi sõna võtta oma nime all,“ ütles Madison.