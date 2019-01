Hapukapsas: maitsev võimalus kevadväsimust ennetada  

„C-vitamiin on vesilahustuv, millest osa on kapsavedelikus, ja seega oleks mõistlik tarvitada ära mõlemad. Samas ei tasu ka ainult kapsamahla juua, sest kapsas sisaldab ka kiudaineid,“ ütleb toitumisnõustaja.

Eestlane on põlvest põlve keetnud hapukapsasuppi, aga kas see pärast pikka keetmist ka kevadväsimuse vastu aitab, pole teada. „C-vitamiini sisaldus kuumtöötlusega kindlasti väheneb, aga kuna me ei tea, kui palju oli C-vitamiini toores kapsas, siis on keeruline ka öelda, kui palju seda järgi jääb,“ tõdeb ta, et tõenäoliselt on pärast kuuetunnist keetmist C-vitamiini vähem kui pärast kolmetunnist. Ühtegi asja ei peaks sööma ainult ühe vitamiini pärast, ja kellele kuus tundi keedetud supp rohkem meeldib, saab alati süüa muud värsket.