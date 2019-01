Ansambli Topeltmäng laulja Regina: Sünnega võrdlemine paneb rohkem pingutama 

Rakveres sündinud neiu lõpetas möödunud aastal Kadrina keskkooli ning nüüd tudeerib Tallinna Ülikoolis. Neiu sõnul võtavad ülikooliõpingud hetkel kogu tähelepanu.

Esimene avalik esinemine on Reginal siiani meeles. Toimus see emadepäeval lasteaias. Esimene lauluvõistlus toimus aga Tapal, kus tüdruk saavutas oma vanuserühmas esimese koha lauluga „Maiasmoka tša-tša”. Juhendajaks oli tol korral Kadrina keskkooli algklasside muusikaõpetaja Merike Trepp. Lauluvõistluse kuulutuse leidis aga Regina ema, kes tütart osalema julgustas. „Õppisime muusikaõpetajaga laulu selgeks. Mäletan, kuidas emaga köögis tantsusamme harjutasime, et ma laulmise ajal ainult koha peal ei seisaks. Esinemise päev oli põnev ja emotsioone täis,“ räägib Regina.

Lisaks kaunile lauluhäälele on Regina õppinud viiulit – just selle instrumendiga sai ka Kadrina kunstidekool lõpetatud. „Minu juhendajateks on olnud Merike Trepp algkoolis ning Elene Altmäe põhi- ja keskkoolis. Viis aastat käisime esinemas erinevatel sündmustel Showtrupp Cadenciaga, mida juhendas Marge Mägi. Kaks aastat õppisin vokaaltehnikat, mis andis laulmisele tohutult palju juurde ning seda juhendas Kadri Kask,“ loetleb Regina enda seniseid saavutusi muusikaradadel. Väga suureks toeks on lauljanna sõnul tema ema.

Edvin Petroviga kohtus Regina esmakordselt 2017. aasta detsembris Kose aastavahetusepeol, kus tol korral oli mees veel laval koos Sünnega. „Hiljem võttis ta minuga ühendust 2018. aasta kevadel, uurides lihtsalt minu tulevikuplaane ning tegi 2018. aasta detsembris ettepaneku luua uus projekt, mille nimeks sai Topeltmäng.“

Regina aimas ette, et kui alustab koostööd Edviniga, hakatakse teda koheselt ka Sünnega võrdlema. See aga neiut ei morjenda. „Aimasin, et selline võrdlusmoment võib tulla. Sünnega võrdlemine annab ainult motivatsiooni juurde ning paneb rohkem pingutama.“

Patune Pool ei olnud Reginale sugugi võõras. „Usun, et pole palju eestlasi, kes ei teaks vähemalt mõnda Patuse Poole lugu.“