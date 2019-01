TRUMP KOHTUB JÄLLE KIMIGA? Põhja-Korea ametnik saabus USAsse, ümbrik näpus 

Lõuna-Korea uudisteportaal Yonhap kirjutab, et Pekingi kaudu Washingtoni lennanud Kim Jong-chol kohtub välisminister Mike Pompeoga millalgi reedese päeva jooksul. Kim Jong-chol on endine Põhja-Korea luureboss ning tema toimetas kohale ka eelmise kirja 2018. aasta juuni tippkohtumise eel.

Samal ajal on Rootsi poole teel Põhja-Korea asevälisminister Choe Son-hui. Tõenäoliselt kohtuma Washingtoni eriesindajaga Pyongyangis, Stephen Bieguniga.

Kui tegemist on kutsega tulla taas Kimiga kohtuma, võib see aset leida juba veebruaris, asukohaks Vietnam. Teadaolevalt on Kimil plaanis siis endal Vietnami sõita. Reisi täpne kuupäev pole teada.