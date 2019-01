ÕL VIDEOVIKTORIIN | Tunne vastast! Kui palju teavad teineteisest „Eesti laulu“ poolfinalistid Sissi ja Cätlin Mägi? 

Seekord võtavad mõõtu teise poolfinaali artistid Sissi ja Cätlin Mägi (kes võistleb koos Jaan Pehkiga). Kas Cätlin teab, millise kooli on Sissi lõpetanud? Aga kas Sissi aimab, mitu parmupilli Cätlini kogus on? Vaata videot ja saad teada!

Et ka ennast proovile panna, vaata kõigepealt allpool ära mõlema artisti tutvustusvideod, mille põhjal viktoriin tehtud on. Etteruttavalt võib öelda, et muidugi on viktoriinis ka üllatusküsimusi.