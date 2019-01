Elu ALLA 16 AASTAT KEELATUD: paljastused ekraanil, mille peale rahvas tormi jooksis Allan Espenberg , täna, 18:00 Jaga:

„Andrei Rubljov“ Kõige massillisem lahtiriietumine nõukogude filmikunstis. Kaader filmist

Kuigi on räägitud, et nõukogude mängufilmides võis alasti naisi näha harvemini kui tulnukaid, ei vasta see väide päriselt tõele. Stalini ajal olid naisnäitlejad tõepoolest kurguauguni kinni nööbitud, kuid hiljem enam mitte nii väga. Erootilisi filme Nõukogude Liidus küll ei tehtud, kuid oli siiski filme, kus esines erootilisi episoode. Neid oli vähe ja stseenid kestsid vaid sekundeid, kuid seda tähelepanelikumalt neid vaadati.