ÕL VIDEOVIKTORIIN | Tunne vastast! Kui palju teavad teineteisest „Eesti laulu“ poolfinalistid Marko Kaar ja Sofia Rubina? 

Seekord testivad oma võimeid esimeses poolfinaalis võistlevad Sofia Rubina ja Marko Kaar. Kas Marko teab, mis on Sofia tütre nimi? Aga kas Sofia on kursis, kes on Marko bändi trummar? Vaata videost järele!

Et ka ennast proovile panna, vaata kõigepealt allpool ära mõlema artisti tutvustusvideod, mille põhjal viktoriin tehtud on. Etteruttavalt võib öelda, et muidugi on viktoriinis ka üllatusküsimusi.