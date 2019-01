Manona Paris | Kui raske on Eestis naine olla?  

Misogüünia on ka viis, kuidas mõnuga hekseldatakse meie riigipea välimust, tembeldades teda Orissaare seeneliseks. Ükski meespoliitik ei pea esmalt kinnitama, et ta on oma (vähemalt kolm) last eeskujulikult üles kasvatanud, ning alles seejärel söandab tulla sõna sekka ütlema. Enne seda on ta aga põrunud halastamatu stiili- ja vormikontrollil ja teada saanud, et on loll, kole ja paks.

Misogüünia on ka paraku üsna levinud arusaam, et naisega ei tohi juhtuda kaks asja – saada vanaks ja minna paksuks. Meenutagem aasta algusest, kuidas ühe eksesileedi elu ja füüsis (ja eriti see viimane) mõnuga ribadeks kangutati, unustades, et just nii üks tavaline 50-aastane naine välja näebki. Või et pole teps mitte esimene kord 21. sajandil poolpaljast naisekeha näha. Ning et sel naisel on siiski ka teeneid erinevate tervisekampaaniate ning riigi tutvustuskampaania näol ühiskonna ees – lisaks suudlusele ühel katusel, mis annab meelelahutusmeediale tänini hõrku leiba.

Misogüünia on ka valimisplakatid tänavatel, kus õiglast palka lubatakse just meestele. Ning jah, misogüünia on ka see, kui nii paljude erakondade valimisnimekirjadest leiame naisi alles teisest kümnest. Omamoodi iroonia on see, et ühegi erakonna nimekirjade esikümnetes pole võrdselt naisi – ka neil, mille juhiks on naine (Reformierakonnal on esikümnes kolm, Eesti 200-l neli naist). Võrreldes varasemaga aga peab vist olema õnnelik, et vähemalt Keskerakonnal ja Eesti 200-l oli esikümnesse välja panna neli naist.

Ah et loodus juba tegi nii?

Naiste vähesem väärtustamine on kahjuks osa meie mustrist. Naise koht on olla nurgas ja märkamatu. Ilus kinnine suu kaunite silmade all. Ajaloolane ning sotsiaalfilosoof Ivar Tröner on kirjutanud vanasõnu analüüsides, et need õpetavad naisele eelkõige, et peamine hüve elus on töörabamine, eriti füüsiline töö, ja peaaegu eranditult puudub Eesti vanasõnades naisele osutatav armastus, headus naise isiksuse enda pärast.

Naiste alavääristamise taga pole ilmtingimata bioloogia, nagu nii palju väidetakse – et elu ongi teinud mehed juhtima ja naised hoidma. Et testosteroon on see, mis teeb mehed kuidagi suuremateks ja julmemateks. Paljude vägagi macho-elementidega kultuuriga pärismaalaste juures on naised vastupidi väga au sees olnud läbi ajaloo, argumenteerib Psychology Today autor, psühholoogiadoktor Steve Taylor. Just meie kaasaegses nn lääne kultuuris on naine käinud 6000 aasta jooksul läbi teekonna peaaegu orjusest tänapäeva, kus tuleb ikka veel selgitada – naise arvamus, tasu ja võimalused on sama olulised kui mehe omad.

Eks saab ka väita, et sama vana on üldse varjatud (või siis mitte nii väga) inimvihkamine. Eestlased on pidanud kannatama sadu aastaid – kogu meie pikk ja pime orjapõli ning pidevad sõjad ja muud hädad on toonud kaasa karmi elu, mis sunnib sageli sissepoole tõmbuma. See loob ka olukorra, kus mistahes erinejad on pigem ohtlikud ja kuuluvad ennetavalt mahatampimisele.