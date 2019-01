Kuhu kadus 2000eurone pakk? Nördinud klient: Omniva hüvitab mulle vaid 320 eurot!

22. novembril 2018 viis Kenk Tallinnas Tondi Ärikeskuses asuvasse Omniva automaati paki, mis pole tänaseni sihtkohta jõudnud. Helitehnika müüja oli enda sõnul enne väärtuslikuma paki läkitamist oma klientidele saatnud vähemalt 50 pakki, mis kõik õnnelikult kohale jõudsid.

„Pole olnud otseselt põhjust neid [Omnivat] mitte usaldada,“ põhjendas Kenk oma teguviisi.

Viis päeva hiljem sai Kenk kliendilt üllatava kõne: pakk polnud ikka veel kohale jõudnud. Kuna pakiautomaat ei olnud paki sisestamisel tšekki trükkinud, ei saanud Kenk saadetise teekonda ka jälgida. Ta helistas Omnivasse, kus klienditeenindaja teatas, et neil polegi süsteemis sellist tehingut. Kenk helistas ja saatis terve detsembrikuu jooksul Omnivale kirju, kuid ei kuulnud pakist kippu ega kõppu.

„Klienditeenindajate jutust jäi mulle mulje, et neil on käed üsna seotud ja nad teevad teistesse osakondadesse järelpärimisi ehk siis kiiret lahendust ei paistnud kusagilt. Öeldi, et nad ei saa aru, kuidas see võimalik on, aga pakk on kadunud,“ kirjeldas Kenk.

Alles pärast aastavahetust teatas Omniva meilitsi, et hüvitab kadunud paki 320 euroga nagu firma tingimused ette näevad.



„Minu jaoks põhjustab endiselt hämmingut, kuidas on võimalik üks pakk meie väikeses konnatiigis ära kaotada, teekonnal ühest pakiautomaadist teise. Veel rohkem hämmingut põhjustab Omniva suutmatus pakki leida. Pakiautomaadi kaameratest saab selge pildi paki sisse panemisest ja välja võtmisest, selle välimusest ja iseärasustest. Samamoodi peaks ka logistikakeskuses olema kaamerapildis paki jõudmine sorteerimisliinile – kui see sinna üldse jõudis. Ma ei saa aktsepeerida lihtlabast vastust, et pakk on teadmata kadunud ja me hüvitame sulle 320 eurot,“ avaldas Kenk pahameelt ja lisas, et kuigi juriidiliselt võib kõik korrektne olla, siis sisuliselt on see lihtsalt Omniva viis vastutusest kõrvale hiilida.

Postituse kommentaarides pakuti korduvalt võimalust, et keegi võis paki lihtsalt ära varastada. Kenk ei hakanud seda võimalust välistama, kuid pidas tõenäolisemaks, et tegu on lihtsalt saamatusega.