Heategu ei jää tasumata: Põltsamaa päästjad said kunagi päästetud mehelt armsa kingi 

„Selle kohta ei ole sõnu, mis tunded valdavad, kui sa annad endast tööl olles kõik, et suudaks päästa inimelu. Just nii juhtus. Me kõik mäletame 01.02.2018 Imaveres toimunud kaubiku ja liinibussi kokkupõrget ja täna 349 päeva hiljem tuleb see sama meesterahvas Põltsamaa Päästekomandosse tänama neid mehi kes teda aitasid...,'' jagas Põltsamaa päästekomando Facebookis.