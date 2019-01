Muusika Hard Rock Laager kuulutas välja esimese peaesineja Toimetas Terttu Jazepov , täna, 10:29 Jaga:

28.-29. juunil Vana-Vigalas toimuva Hard Rock Laagri festivali üheks peaesinejaks on Briti ekstreem-metal bänd Carcass. Hard Rock Laagri peakorraldaja Kaido Haavandi sõnul on Liverpooli väärismetalli magnaadid koondnimega Carcass raskemuusikasõprade jaoks üks olulisemaid tegijaid läbi aegade, edastab pressiteates festivali pressiesindaja Heidi Ruul. "Carcass on näidanud iga sammuga uut suunda ekstreem-metal'i arenguteel: 1980. aastatel panid nende esikalbumid "Reek of Putrefaction" ja "Symphonies of Sickness" nurgakivi gore-grind'ile ja hilisemas faasis sai plaadist "Heartwork" meloodilise death metal'i alustala. Patoloogiast inspireeritud terminoloogiaga flirtiv Carcass kehtestas omad reeglid ning hoidis latti pidevalt kõrgel aastani 1996, mil juhe – paljude fännide arvates enneaegselt – seinast tõmmati."