Morgan Freemani kasutütre tütre tapja pisteti 20 aastaks türmi 

E'Dena ema on Deena Adair, Morgan Freemani esimese abikaasa Jeanette Bradshaw' tütar. Freeman kasvatas kasutütre tütre koos oma teise (nüüdseks samuti eks-) abikaasa Myrna Colley-Leega üles ning aitas ta hiljem näitlejakarjääri teha.

16. augustil 2015 pussitati 33aastane E'Dena oma New Yorgi korteri ees naabrite ja möödujate silme all surnuks. Mullu mais mõisteti kuritöös süüdi noore naise toonane kallim, räppar Lamar Davenport. Kaitsjad väitsid, et Davenport polnud E'Denale 25 noahoopi andes mõistuse juures, vaid fentsüklidiini ehk PCP (tuntud ka nime all angel dust) põhjustatud psühhoosis. Mees röökinud tunnistajate sõnul: „Kasige välja, saatanad! Ma tõukan teid oma palge eest ära! Jeesuse Kristuse nimel, ma tõukan teid oma palge eest ära!" Viimane oli viide Jeremija raamatule.

Deena Adair, kes tütre kasvatamises ei osalenud, rääkis pärast tema surma ajakirjandusele, et oli just E'Denaga suhted üles soojendanud ning temaga kohtunud.

Freemanil oli neiuga intiimsuhe?

Traagilisel lool on veel üks tahk - Davenport väidab, et E'Dena oli talle tunnistanud intiimsuhet vanaisaga. Õigupoolest olid kuuldused Freemani romantilistest suhetest kasutütre tütrega ringelnud juba aastaid. 2012. aasta oli filmistaar TMZ.comile kinnitanud: „Hiljutised uudised minu võimalikust peatsest abiellumisest või romantilisest suhtest on tabloidmeedia laimavad väljamõeldised, mille eesmärk on suurendada lehtede läbimüüki. Veelgi häirivam on see, et nüüd levitab neid kuuldusi ka tavaajakirjandus.“