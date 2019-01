Prints Philip karjus: „Mu jalad! Mu jalad!“, kui ta autorusudest välja tõmmati

Daily Maili kolumnist Richard Kay nendib, et printsi kohta oli väga tüüpiline mitte lasta end kohapeal meedikul üle vaadata, vaid naasta esmalt Sandringhami. Ligi saja-aastane Edinburghi hertsog on endiselt jõulise loomuga. „Taas kord paistab ta olevat täiesti hävimatu. Miski ei suuda tema vintskust ega raugematut vaimu painutada.“

Kuid Kay märgib: nüüd tekib paramatult küsimus, kas 97aastasest mehest, olgu ta kui tahes uhke loomuga ja hea tervisega, on ikka tark nii võimsa auto rooli istuda. Kay sõnul on prints hea autojuht, kuid vanusega aeglustub reaktsioonikiirus paratamatult. „Lühidalt: kas prints on nüüd vanuses, kus teda võib pidada kaasliiklejatele ohtlikuks?“