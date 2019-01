Endine kohtunik: noortekampade ohjamiseks peab politsei olema meile lähemal 

Lõõniku arvates pole säärane plaan viie miljoni kulutamiseks mõistlik. Teda teeb murelikuks, et politsei vastutuse all olev valdkond antakse MTÜ-de ja muude asutuste kätte. Politseinik õpib aastaid kurjategijaga tegelema ja et tulevikus peaks seda oskama lastekaitse- või sotsiaalametnik, on Lõõniku sõnul „mäda”.