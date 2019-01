Raadio Elmar saatejuhil Lauri Hermannil avastati pahaloomuline kasvaja: püüdsin mitte üle mõelda 

„Sarnaselt käitun ka näiteks oma autoga,“ naerab ta. „Tundes veidi lähemalt auto anatoomiat, tunnetan alati väiksematki vibratsiooni või kuulatan pisematki heli - kahtluse korral lähen otsejoones diagnostikasse!“

Kui Lauri peab end tervise osas üsna teadlikuks ja tubliks, siis enda sookaaslaste kohta ta seda ei julgeks öelda. „Keskmise Eesti mehe tervis pole kindlasti kiita: juba tänavapildis on näha kõhukestega mehi. Tubaka ja alkoholi liigtarbimine meie riigis on ju samuti kõigile teada. Meie üsna niiskes ja kõledas kliimas on haigused kerged tekkima – viirused levivad, liigesed valutavad. Eesti mees teeb palju füüsiliselt rasket tööd,“ räägib ta.

„Arvan, et keskmine eesti mees on oma mõtteviisilt lihtsalt hoolimatu nii iseennast puudutava kui ka kaasinimeste suhtes.“ Lauri julgeb arvata, et selline mõtteviis tuleb kuskilt lapsepõlvest ning on pärit kasvatusest, mille paranemismärke ei näe ta kahjuks ka noorema põlvkonna osas. „See ükskõikne suhtumine väljendub ka näiteks liikluses, kus võiks palju rohkem arvestada nii teiste liiklejate kui enda turvalisusega. Küsimus on pigem mõtteviisis kui vajaduses. Eestimaal palju ringi sõites kohtan ikka ja jälle uljaspäid, kes kihutavad ohtlikult manööverdades mitmetest autodest mööda ja veidi hiljem on masin teepervele pargitud ning närviline juht kimub näljaselt sigaretti. Tundub, et mehed ei väärtusta enda tervena elatud aastaid ja ei ole seetõttu altid ka hea tervise eest arstivisiitidele aega kulutama. Võibolla puudub paljudel lihtsalt perspektiiv, milleks seda teha,“ arutab ta.

Lauri räägib enda kogemusest, et ega Eesti mees enda tervisest ja tervisemuredest naljalt ka lähedastega räägi. „Enda kogemusest võin öelda, et sõpradega kokku saades on palju põnevamaid teemasid kui tervis. Äkki on see veidi ka mehelik matšolikkus - keegi väga oma tervisemuresid kurtma ei kipu, kui just pole tegu lahinguväljal saadud haava või palliplatsil murtud käeluuga.“

Edaspidi teab, kuidas end päikese eest kaitsta

„Kõrvetava päikesega tuleb kanda kindlasti peakatet ja kui nokamütsi pole, siis ka päikeseprille,“ toonitab mees. „Ka välikohvikusse istuma või niisama jalutama minnes tuleks kõik riietega katmata kohad, eriti nägu, kindlasti kaitsekreemiga sisse määrida. Nagu omal nahal tunda sain, pole jutud päikese ohtlikust mõjust alusetud,“ hoiatab ta inimesi. „Suvel vaatan imestusega neid tumepruuniks päevitanud kaasmaalasi ja ikka mõtlen, mille või kelle nimel end niimoodi ära praetakse?“