Vabaerakonnas kandideeriv Kuido Nõmm: Võltsabivajajate pärast saavad päris abivajajad surma 

Nõmm seletas, et kui kunagi said inimesed kriimustuste ja näppu lõikamistega ise hakkama, siis täna on muutunud normaalseks puugi pärast kiirabi kohale kutsumine, mis maapiirkondades võib tähendada kellegi surma, sest kiirabi ei jõuagi päris abivajaja juurde.