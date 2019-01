Eksperdid EKRE meediaoperatsioonist: ületunnistus võib olla märk, et ka teised tegelevad sellega 

Rahvusvahelise kaitseuuringute keskuse tegevjuht Dmitri Teperik sõnas, et EKRE juhtum on ootusspärane, kuna sotsiaalmeedia on mugav ja odav tööriist avaliku arvamuse mõjutamiseks. Teperik kahtlustas, et EKRE ülestunnistus oli pigem vääratus, kuna libakontosid ja digitaalseid inforünnakuid on väga palju ning võib tähistada ka seda, et teised tegelevad sellega.

Politoloog Tõnis Saarts osutab, et poliitikas tasub praegu jälgida, kas ja kuidas teised erakonnad EKRE vahelejäämisele reageerivad, sest hetkel on sõna võtnud vaid Reformierakonna noortekogu, samal ajal kui teised ilmselt jälgivad, kuhu see skandaal edasi areneb.