Tige autojuht lõi tänaval kõndinud naisterahval näo veriseks 

„Ma arvan, et see ei ole normaalne, kuidas inimesed ennast väljendavad,” kommenteeris Paulus juhtunut Õhtulehele. „See oli kell seitse õhtul. Auto omanik, 50ndates mees läks ilmselt last trenni viima. Mina kõndisin oma lastega, kes on 7 ja 10, mööda Aru tänavat,” räägib Paulus. „Sellise ilmaga on see tänav üks suur lumehang, autod kahel pool. Kõnniteed seal niikuinii ei ole.”