Elu GALERII | Ewert ja draakonid hullutasid Kultuurikatlas fänne Ohtuleht.ee , täna, 22:03

Robin Roots

Ewert and The Two Dragons andsid Kultuurikatlas täna avapaugu oma uue albumi tuurile. Kauaoodatud uus album „Hands Around the Moon” on oluliseks verstapostiks bändi tänaseks juba kümne aasta pikkusel teekonnal. Värske helikeel ning põnevad muusikalised ideed, mida aitas realiseerida produtsent Sander Mölder, on andnud draakonite tuttavale käekirjale uue hingamise ning album pakub kuulajaile rohkelt avastamis- ja äratundmisrõõmu.